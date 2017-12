Só micos no pódio

A invasão do hospital Souza Aguiar, tido como modelo de atendimento público de saúde, o carão levado da Austrália pelo vexame da atleta daquele país assaltada no Aterro do Flamento e o tiro de pistola que abateu a onça Juma no revezamento da tocha no Amazonas são os mais recentes exemplos do tamanho do mico que o Brasil deverá passar na transmissão para o mundo da Olimpíada do Rio. Nada, contudo, abate o ânimo do prefeito da cidade-sede, um fanfarrão chamado Eduardo Paes, que insiste na fantasia de o financiamento de um evento pro Primeiro Mundo ser pago por empresas privadas.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 22 de junho de 2016)

