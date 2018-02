Só lhe resta fugir

Feito réu pela quinta vez em três operações diferentes (Lava Jato, Zelotes e Janus) e por três juízes, Vallisney de Souza Oliveira, Marcelo Leite e Sérgio Moro, em Brasília e em Curitiba, apresentando como única defesa a hipótese estapafúrdia da perseguição e se negando a contestar com fatos depoimentos premiados de ex-comparsas, documentos coletados pela PF e testemunhos idôneos colhidos pelo MPF, Lula só tem um jeito de escapar: fugir para o exterior. No Brasil só lhe restam devotos prosélitos que acreditam em sua paranoia. No exterior ainda há ideólogos socialistas, como o espanhol Felipe González, que, a anos-luz da realidade brasileira, ainda acreditam no mito do operário-herói.

(Comentário do Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 19 de dezembro de 2016, às 17h34m)

