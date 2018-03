Sigilo quebrado

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã de terça-feira 6 de março de 2018 comentando as seguintes notícias: Barroso autoriza quebra de sigilo de Temer; Marun diz que Temer ficou indignado com quebra de sigilo; MP mantém pedido de prisão de Lula após recursos; roubo no avião da Lufthansa em Viracopos; Raquel Dodge defende prisão pós segunda instância no STF; Operação Trapaça ressuscita Carne Fraca; Sérgio Moro condena Mariano Marcondes Ferraz a 10 anos e 4 meses de cadeia, acusado de ter recebido propina de 868 mil dólares; Rodrigo Maia, pré-candidato a presidente. Eliane Cantanhêde abordou o julgamento do HC de Lula no STJ, abrindo as portas para o Supremo decidir se ele vai ou não ser preso; como fica a candidatura do PT em qualquer hipótese para Lula? (coluna no Estadao diz que Haddad está se preparando para assumir a vaga); gangorra de Temer, com uma quebra de sigilo de presidente não sendo nada trivial; governo foi rápido ao avisar aos demais países sobre a Operação Trapaça contra a BRF, mas também rápidas são as reações internacionais; e dólares e mais dólares no jato da Lfthansa, em Viracopos. Alexandre Garcia comentou a quebra do sigilo do presidente Michel Temer, o HC de Lula no STJ; a nota desastrada da Agricultura sobre Operação Carne Fraca; e o fim do prazo para normas eleitorais, marcando o começo da corrida para outubro. Em Direto da Fonte, Sonia Racy tratou da Operação Carne Fraca.

