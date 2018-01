A violência no estádio e vizinhança de São Januário no “clássico das multidões” (Flamengo X Vasco e na e no Engenho de Dentro antes de Botafogo e Atlético Mineiro foi o tema do encerramento de meu comentário Direto ao Assunto e do Perguntar Não Ofende de Marília Ruiz – o primeiro abre e o segundo encerra o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado na Rádio Eldorado – 107,3 da segunda-feira 10 de julho de 2017. .Nele também comentei a semana temerária no Congresso (assim como a define Eliane Cantanhêde), a leniência especial dos bancos, o puxa-encolhe dos tucanos e a canalhice explícita de Lula. Alexandre Garcia contou como Joesley enriqueceu tanto e tão rapidamente, além dos prejuízos que causam à economia as incertezas na política. Gustavo Loyola falou do Boletim Focus. E Sônia Racy contou que iniciativa privada pula fora da canoa do presidente em exercício.

Para ouvir clique aqui