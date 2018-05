Nem ONU socorre Lula

Foi, no mínimo, adiada a esperança que a defesa de Lula tinha de que a Comissão de Direitos Humanos da ONU concedesse ao presidiário mais famoso do Brasil medidas cautelares, nem tanto por acharem que ele seria solto por causa disso, mas muito mais para alimentar a ilusão dos militantes de que seu líder máximo está sendo perseguido pelo estamento policial e judiciário do Brasil. Mas nem isso lhe foi concedido, pois o recurso foi negado e a decisão do mérito adiada para as calendas. O que não a impediu de comemorar esse feito e mais: requerer às instâncias superiores da Justiça o afastamento do juiz Sérgio Moro do julgamento da propina para reformar o sítio em Atibaia porque ele foi fotografado ao lado de João Doria em Nova York. Que tal?

1 – Haisem – Em que se apoiará a fantasia da perseguição política ao presidiário comum mais famoso do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agora, após a ONU ter rejeitado o recurso de sua defesa?

2 Carolina – Defesa de Lula pede que Moro seja afastado da ação da Lava Jato em que o petista é julgado por receber propina em troca da reforma de um sítio, que ele nega ser seu, em Atibaia, porque o juiz se deixou fotografar ao lado de João Doria. Dá para acreditar?

3 – Haisem Acabou de ser negado o último recurso do ex-governador de Minas Eduardo Azeredo e, por isso, o Tribunal de Justiça daquele Estado mandou prendê-lo imediatamente. O que falta, afinal, para isso acontecer?

4–Carolina O que Henrique Meirelles ganhou com a desistência de Temer candidatar-se à Presidência da República e passar a apoiar a candidatura do ex-banqueiro por sua legenda, o MDB?

5–Haisem Manchete do Estadão deixa bem claro: “Governo zera Cide no diesel, mas protesto deve continuar”. Assim, a pergunta é: Temer terá condições de manter a decisão de apoiar a política de preços adotada pelo presidente da Petrobrás, Pedro Parente, e tida por ele como essencial para a recuperação da maior estatal do Brasil, apesar da pressão exercida pelos caminhoneiros que paralisam as rodovias brasileiras?

6 – Carolina Intelectuais que estão à frente do Lula Livre apoiaram em manifesto a candidatura de Guilherme Boulos pelo PSOL. Afinal, quem eles apóiam e qual é a importância desse apoio?

