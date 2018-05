Comentário para o Estadão no Ar da Rádio Estadão (FM 92,9) da quinta-feira 21 de abril de 2016, às 7 horas

Para ministros do STF, denúncia de golpe feita por Dilma no exterior é gravíssima e afronta as instituições. Como dizia tia Maria, ela não tem senso de loção!

Para ouvir, clique na linha azul abaixo e, depois, mais duas vezes nos ícones de play no site abaixo do anúncio em azul da emissora:

Estadão no ar quinta 21