Sem foro é com Moro

Meu Direto ao assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 15 de dezembro de 2017 desvendando assuntos como os acusados de pertencer ao “quadrilhão do PMDB” sem privilégio de foro de prerrogativa de função encaminhadas por Fachin à primeira instância, que é menos leniente do que o STF; a estratégia do PT de manter Lula, agora convocado a depor em novo processo, no fragor da campanha eleitoral, mesmo que seja condenado em segunda instância; o trololó de Cabral dos milhões diante do juiz: e a força que Marun faz para bajular e vingar o chefão Temer de Tietê. Eliane Cantanhêde revelou a coleção de erros na reforma da Previdência, que gerou a maior derrota do governo Temer; e que o diretor da PF, Fernando Segóvia, entregou a Carmen Lucia relatório inocentando ministros do STF no caso JBS. Alexandre Garcia constatou que a reforma da Previdência foi para fevereiro; a decisão de Luislinda, que saiu do PSDB, mas não larga o governo; e penas para 29 réus por fraude na Lei Rouanet. Em Direto da Fonte, Sonia Racy revelou que ministro Meirelles sinaliza que sairá candidato à presidência da República em 2018.

