Réunan ou Réinan, o senador das Alagoas, recebeu a primeira fatura pesada do comportamento agressivo e, sobretudo, desesperado com que tentou impor a própria impunidade à cúpula do Judiciário em episódios como o patrocínio da lei do abuso da autoridade por juízes e promotores e o episódio em que virou o presidente Pererê, podendo presidir o Senado, mas abrindo mão da prerrogativa da Casa de ocupar um lugar na fila da substituição do chefe do Poder Legislativo em qualquer tipo de impedimento. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, já o havia atacado no caso anterior e, desta vez, avançou mais ao denunciá-lo por corrupção e lavagem de dinheiro. Salve-se, se puder!

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 12 de dezembro de 2016, às 17h25m)

