Sabotando a democracia

A decisão da oposição de esquerda, sob a liderança do PT, de obstruir os trabalhos do Congresso Nacional enquanto Lula estiver preso é estúpida do ponto de vista prático, porque uma coisa nada tem a ver com a outra, e, pior ainda, sabota o Estado de Direito, que não funciona sem o Legislativo e não pode depender da improvável clemência do Judiciário em favor de um preso comum, condenado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fará muito bem se cortar o pagamento de salários desses chantagistas, mas, diante da urgência em que vive o Brasil em crise causada pelas gestões danosas ao patrimônio público sob o comando do preso mais famoso do Brasil, será o caso de obstruir essa obstrução.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 15 de maio de 2018, às 7h40m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir Cantiga da perua, com Jackson do Pandeiro, clique aqui

Abaixo, os assuntos do comentário da terça-feira 15 de maio de 2018

1 – Haisem Reportagem de Bruno Góes, do jornal O Globo, citada no site BR 18 do Estadão, revela que a obstrução do PT aos trabalhos na Câmara dos Deputados irritou o presidente Rodrigo Maia, que passou a ameaçar cortar salários. Maia tinha alternativa?

2 – Carolina Com a condenação de Paulo Ferreira que, como Delúbio Soares e João Vaccari Neto, foi tesoureiro do PT, fica difícil encontrar quem cuidou das finanças do partido de Lula e não se encalacrou com a polícia. Como é que ainda dá para falar em injustiça e perseguição política?

3 – Haisem O ex-ministro da Fazenda de Lula e ex-chefe da Casa Civil de Dilma Antônio Palocci pediu novamente ao Supremo Tribunal Federal para sair da prisão. Você acha que ele vai conseguir?

4 – Carolina Assim que o Ministério Público de São Paulo pediu nova prisão para Paulo o operador tucano Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, sua defesa imediatamente pediu para o ministro Gilmar Mendes impedir que isso aconteça. O que você acha que pode acontecer em seguida?

5 – Haisem Atendendo a pedido de Ivo Herzog, filho de Clarice e Vladimir Herzog , o Itamaraty encaminhou pedido ao governo americano para liberar as informações obtidas pela CIA a respeito de decisões e atitudes do presidente Ernesto Geisel. Quais são as chances de esse pedido ser aceito e produzir material relevante para a história da repressão na ditadura militar?

6 – Carolina Você se surpreendeu com as notícias de que universidades como a USP e a Federal de Santa Catarina montaram esquemas de apoio às investigações de seu corpo docente pelos agentes de polícia política durante a ditadura militar?

7 – Haisem Em que a transferência do miliciano e ex-PM Orlando da Caricica para um presídio federal pode ajudar a polícia do Rio a desvendar o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, que continua sob denso mistério dois meses depois?

8 – Carolina Será que a condenação de seu vice governador Clésio Andrade poderá fazer com que Eduardo Azeredo, enfim, comece a cumprir sua pena de mais de 20 anos de cadeia pelo chamado mensalão tucano?

SONORA Cantiga da perua Jackson do Pandeiro

https://www.youtube.com/watch?v=NpJ76_fhWTc