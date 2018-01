Roubando na tarifa

No Estadão às 5, da TV Estadão, retransmitido pelas redes sociais Youtube, Twitter e Facebook, Adriana Ferraz, da Editoria Política do jornal, apresentou as notícias do dia e eu as comentei, começando com a prisão do ex-secretário de Governo de Temer, Geddel Vieira Lima, na Operação Cui Bono (a quem beneficia) por ordem do juiz Vallisney de Souza Oliveira, de Brasília. Não foi Moro, nem Janot, nem Facchin. Ou seja, não cola a teoria conspiratória da perseguição. A semana começa com má notícia paraTemer, depois da sexta-feira passada, que lhe trouxes boas notícias no Dia do Solto. E termina com outra notícia fresquíssima no futebol: a demissão de Rogério Ceni no São Paulo.

Participação no Estadão às 5, TV Estadão, Youtube, Twitter e Youtube, segunda-feira 3 de julho de 2017, às 17 horas)

