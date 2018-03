Revelações no computador

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã de quinta-feira 1.º de março de 2018 comentando os e-mails que Odebrecht descobriu no computador pessoal, pondo a defesa de Lula em polvorosa; a delação da empreiteira baiana que entregou os presidentes do Peru e a líder da oposição de 2001 para cá; a recusa do TRF-4 ao pedido de Lula para considerar Moro suspeito para julgá-lo só por ter feito palestra na Petrobrás, que o ex ajudou a quebrar; e a entrevista exclusiva que o multirréu deu à Folha. Eliane Cantanhêde abordou os seguintes assuntos: Temer reúne governadores e presidentes de Poderes para tratar de segurança, mostrando que tá que tá, assim como também é o caso de Jungmann; a prévia do PIB, com o Planalto todo assanhado, esperando boas notícias, mas emprego, que é bom, empacou; entrevista de Meirelles à Eldorado; e o furo da coluna do Estadão contanto que a ida de Segovia a Roma para ser adido na embaixada está ameaçado por norma interna da PF. Alexandre Garcia falou do bate-boca pueril entre dois ministros do Supremo; do julgamento em Curitiba de ex-deputado mostrando leniência com o crime; e do Supremo anistiando agropecuaristas que desmataram. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy contou que Alckmin vai a BH discutir com Anastasia papel de Minas.

Para ouvir clique aqui