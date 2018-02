Recordista em processos

Decisão da defesa de Lula de processar o chefe da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, exigindo indenização de R$ 1 milhão pela exibição de um power point da organização criminosa do petrolão com o ex-presidente no centro, é absurda, mas inexorável. Investigado pela PF, denunciado 5 vezes pelo MPF (2 pela força-tarefa e uma pelo MPF do DF), réu em 3 desses processos, abertos por 3 juízes diferentes (Ricardo Leite, Vallisney Oliveira e Sérgio Moro), o multirréu já não convence ninguém como vítima de perseguição política para evitar que se candidate em 2018, tantos são os processos e mais 2 investigações que protagoniza. Só lhe resta a saída de confundir o máximo a opinião pública.

(Comentário do Direto de Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 15 de dezembro de 2016, às 17h32m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul