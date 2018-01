Recibos de maracutaia

Neste momento de extremado despudor da República, em que Temer compra a permanência na Presidência perdoando dívidas de parlamentares com a União, a defesa do político mais popular do País, Lula, entrega à Justiça como provas de que sua mulher, Marisa, morta, teria pago os aluguéis de um apartamento vizinho àquele onde mora recibos com datas inexistentes: 31 de junho de 2014 e 31 de novembro de 2015. Estes foram dois dos temas abordados por mim no programa Estadão às 5, apresentado no estúdio da TV Estadão no meio da redação do jornal, por Emanuel Bomfim e com retransmissão direta pelas redes sociais Youtube, Twitter, Facebook e Periscope Estadão na terça-feira 26 de setembro de 2017, às 17 horas.

