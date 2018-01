Recibos de araque

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – da sexta-feira 29 de setembro de 2017 denunciando o contodo vigário que a defesa de Lula passa com os recibos de aluguéis apresentados a Moro; a biografia não autorizada do relator da segunda acusação de Janot a Temer na CCJ da Câmara; os galhos apodrecidos do clã Jucá; e as tramoias da Oi para resolver problemas de credores e acionistas com nosso suado dinheirinho. Sonia Racy falou da relação entre Delfim Netto e Temer. Alexandre Garcia, da guerra entre Senado x Supremo, de Bonifácio Andrada e da proposta de Raquel Dodge de sigilo para delações até a denúncia ser apresentada. E, em Direto ao Ponto, Eliane Cantanhede comentou os recibos do Lula e dinheiro escondido em containers, a prática atual dos corruptos.

