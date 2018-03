Rasgando nosso dinheiro

Gilberto Kassab, o Kibe nas propinas da Odebrecht no escândalo da Petrobrás, segundo alguns dos delatores da empreiteira, continua lutando, com a ajuda de Renan Calheiros, o Justiça, Eunício Oliveira, o Índio, e Romero Jucá, entre outros, luta para que o Senado aprove a Lei Geral das Telecomunicações, com a qual quer doar patrimônio nosso de R$ 100 bilhões às teles e ainda perdoar R$ 20 bilhões de multas de uma delas, a Oi.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 2 de fevereiro de 2017, às 7h42m)

