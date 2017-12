Quem vai rir por último?

Apesar de todo o terrorismo praticado por jornalistas amigos dando como impossível o impeachment de Dilma conseguir a adesão de dois terços de senadores neste semestre de julgamento, a bancada do chororô na comissão de processamento do Senado levou para o STF a decisão sobre decisão do presidente e do relator de antecipá-lo. Ficamos sabendo que Dilma quer prolongar o processo. Isso mostra que ela não está tão certa assim de que rirá por último. E exporá ao julgamento da Nação a imparcialidade e o espírito do presidente do Judiciário, Ricardo Lewandowski. O tempo que ele demorará pra decidir e a decisão darão a resposta. Quando ele decidir, a Nação saberá de que lado está.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira de 2016, às 18 horas)

