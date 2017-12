Quem sabe de Lula é Moro

Sexta-feira na Avenida Paulista, Lula disse aos militantes que é mais honesto do que os federais que investigam sua vida. Nesta segunda-feira, cartou a mesma marra para a TV árabe. Agora, que o relator da Lava Jato no STF, Teori Zavascki, mandou três petições, três inquéritos e duas ações que protagoniza para o juiz Sérgio Moro em Curitiba, a Nação ficará sabendo se o que ele fala é bazófia ou verdade. Diante de investigações feitas e de outras a fazer, Moro decidirá se o processará e, depois do processo, se o manterá solto pregando para seu séquito devoto ou se será preso.

(Comentário no Jornal da Gazeta 2 na terça-feira 14 de junho de 2016, às 22 horas)

