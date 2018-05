Quem pariu Dilma que a embale, ora!

Como deve ter dito Joachim Löw, técnico da seleção alemã depois dos 7 a 1 no Brasil na Copa de 2014, “ainda não ganhamos nada”. Nenhum brasileiro sensato se deixará enganar pelo placar estrondoso de domingo no plenário da Câmara dos Deputados: 367 pelo impeachment da presidente e 146 a favor da permanência dela, com 7 abstenções e 2 ausências. O povo, que foi pra rua, persistentemente, e o Poder Legislativo, que, como raras vezes antes, cumpriu sua missão de representar a cidadania, ganharam uma batalha, mas a guerra ainda não acabou. No momento em que você lê este artigo, a presidente da República é Dilma Rousseff e tem poder para editar quantas vezes quiser o Diário Oficial da União para comprar votos aliados no Senado a seu favor. Neste campeonato, chegamos todos às quartas de final. Ainda passaremos por duas rodadas: a abertura do processo contra ela por maioria simples e sua eventual condenação definitiva por decisão de dois terços dos senadores. Falta muito. Mas não dá pra negar que o campeonato está bem encaminhado.

Como é que, mesmo não tendo dedicado a vida à coerência e à obediência a probos princípios, o peemedebista alagoano Renan Calheiros, que tem sido aliado de Dilma na mesma proporção em que Eduardo Cunha a enfrenta, deixará de levar em conta as dicas da Casa ao lado? Pois é: pode ser que os dois recados dados no episódio – governanta, não trate a Lei de Responsabilidade Fiscal como lana caprina e é bom prestar atenção no ronco da rua – não encontrem no ex-esquerdista radical, líder de Collor e fiel vassalo de Fernando Henrique, Lula e da própria Dilma ouvidos entupidos de cera, como soem ser os de mercador.

Assim sendo, é o caso de aqui tentar explicar como a dona Rousseff começou sua primeira gestão nadando de braçadas em mar do almirante Lula, que lhe entregou o espólio do governo mais bem avaliado pela população que paga impostos e elege seus governantes, e agora o vê afundar em águas revoltas? Talvez não seja de todo errado calcular que a culpa do naufrágio é dela, mas o maior perdedor é ele, que agora poder pagar caro por um erro mastodôntico, que praticou por empáfia e ganância.

Em 2010, Lula da Silva tinha tudo para se achar o rei da cocada preta e do acarajé. Só sabia de notícias positivas na economia internacional e comandava um “brigue imundo” (apud Castro Alves, in O Navio negreiro), mas de sucesso, paz e apoio. Quando escolheu sua substituta, contudo, deslizou mastaréu abaixo e espatifou-se no convés. Ele achou que Dilma, por ser a política menos hábil e parecer a gerente mais eficaz, lhe garantiria sossego em seu projeto de voltar, depois de cumpridas as férias do alto governo, pela impossibilidade constitucional de ele próprio se reeleger uma vez mais. Ledo e ivo engano! Ela é muito mais inábil do que ele foi capaz de avaliar e uma “gerenta” muito menos competente do que lhe parecia antes. Nessa escolha, que pode ser nociva à sua ficha imaculada na polícia e fatal em sua biografia histórica, Lula exorbitou da autoconfiança. O fato de ser um político inspirado nunca o tornaria ou tornará capaz de julgar os talentos gerenciais de quem o cerca. E mais: sua própria inépcia administrativa o tornou o pior julgador do talento de alguém muito próximo a ele. O ex-dirigente sindical viu no hábito de portar e consultar amiúde um laptop um bom indício. Mas definitivamente isso nada significa.

O que aconteceu não poderia trazer-lhe prenúncios que não fossem das piores tempestades. Dilma não é apenas inábil. É absolutamente incapacitada para as manhas políticas, de vez que sua parca inteligência se completa com paciência ainda menor com pessoas, principalmente interlocutores cujo QI seja mais avantajado do que o dela. Ou seja, quase todas. Incapaz de ouvir, ela imagina que o volume vocal supera a dificuldade de se fazer entender e obedecer a decisões nem sempre sagazes. O resultado é que pegou os potes de melado que entraram no cardápio governamental e os transformou em barris de fel.

Presidiu, então, a catástrofe mais previsível da História da administração pública brasileira e a conta lhe está sendo apresentada neste outono com cara de verão. Desesperada para se salvar, chamou o chefão e padrinho para ajudá-la. Instalado em hotel de luxo, ao lado do palácio da substituta, ele ultrapassou todos os limites do decoro, chegando a ser acusado pelos adversários de oferecer dinheiro vivo e empregos públicos em troca de votos para evitar o anunciado impeachment dela. Quando o pleno da Câmara se reuniu para admitir a abertura do processo no Senado, viu-se que a maracutaia não funcionou: houve apenas duas ausências, sete abstenções e votos inferiores a um terço para mantê-la respirando na Presidência. Uma ausência foi da filha do desnaturado Garotinho, que apareceu com uma gravidcz pra lá de oportuna. Outra foi providenciada pelo acaso: um deputado na UTI. Ao que se saiba, o mago de Garanhuns virou um voto: o de Waldir Maranhão, cuja biografia política não garante lugar de destaque nem mesmo no clero que, em matéria de profundidade e notoriedade, só pode equivaler ao pré-sal.

Clio, a deusa da história, é sagaz (sabe tudo), irônica e cruel. Mas Lula não se ajoelha em seu altar. O prestidigitador de São Bernardo anda tão pouco bafejado pela sorte, que sempre o beijou, que, para sobreviver, tem desprezado até a intuição, que já o livrou de tão más decisões. Por exemplo: na época da fundação do Real, seu espírito santo de orelha em economia, o professor Aloysio Mercadante Oliva, soprou que a política econômica de Fernando Henrique sob Itamar Franco era mero estelionato eleitoral. Isso lhe valeu duas derrotas seguidas no primeiro turno. E ao desastrado profeta, um bafo polar nas relações pessoal e profissional. Sempre tentou afugentá-lo de perto da pupila-chefa, mas nunca conseguiu, por mais razão que tivesse.

E mais razões teria se pudesse ter estancado a sangria política causada pelo conselho que deram a Dilma o então chefe da Casa Civil e o ministro da Educação à época, Cid Gomes. A dupla aloprada sugeriu a cristianização do aliado e cúmplice Eduardo Cunha para eleger o inefável Arlindo Chinaglia presidente da Câmara no lugar do outro. A mancada deu no que deu. O castelo de cartas desabou ao peso de tanta burrice e só valeu para o lugar de vilão de Dilma, Lula e seus capangas ser ocupado pelo desafeto favorito. Como até hoje Oliva é ministro de Dilma, fica a impressão de que até hoje ela acredita que Eduardo Cunha tenha facilitado a tramitação de seu impeachment por vingança – o que até pode ser verdade. Mas lhe falta clarividência para perceber que o motivo é outro: não é a impunidade que ela não providenciou para o então aliado – e que ela não podia mesmo conseguir ­–, mas, sim, a tentativa canhestra de Oliva e do infante Gomes de tirarem o PMDB do caminho deles para que os dois pudessem surfar à vontade no desgoverno de madama “inconsequenta”.

Nesta dança, o diabo, sempre chamado pra tocar percussão, sola, ao violino, a dança macabra que a leva para o exílio do ostracismo, do qual nunca deveria ter saído em pas de deux desajeitado com o paraninfo. Pois é. Tudo leva a crer que dançaram. Como diz o povo, foi Lula quem pariu Dilma. Ele, então, que a embale, ora!

Jornalista, poeta e escritor