Quem manda na mata é Oxóssi, entoa o ponto a Oxóssi, que usei para apresentar e me despedir no comentário do Direto ao Assunto de quarta-feira 7 de dezembro de 2016, às 17h36m, no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9.

Para ouvir o ponto clique aqui