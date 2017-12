Quem acredita em Dilma?

Em delação premiada, o empreiteiro Marcelo Odebrecht contou aos federais e procuradores da Operação Lava Jato que a presidente Dilma Rousseff exigiu dele que pagasse R$ 12 milhões ao PMDB e seu marqueteiro João Santana de parte do dinheiro obtido com superfaturamento de contratos com a Petrobrás. É claro que ela negou. Alguém acredita nela, depois de ter sido enganado e vitimado pelas mentiras que contou em palanque garantindo o Paraíso de Dante e entregando no governo o Inferno de Dante (de dantes)? Pela lógica não vai ser fácil encontrar alguém que acredite nela.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 6 de junho de 2016, às 7h10m)

