Quéchuas louvam Maria

À procura de um cântico sacro no Peru, encontrei a obra musical considerada mais antiga composta e interpretada nas Américas, Hanacpachap cussicuinin ( de 1631), que faz parte do Ritual Formulario. O louvor à Virgem Maria, cantado em quéchua, uma tribo pré incaica dos Andes peruanos e bolivianos. foi composto por um clérigo secular amigo dos franciscanos e adversário terrível dos jesuítas, Juan Pérez Bocanegra (1560-1645). Toquei a canção na introdução e no encerramento de meu comentário Direto ao Assunto do Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – da sexta-feira 9 de dezembro de 2016, às 17h29m.

Para ouvir clique aqui