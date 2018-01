Que provas ainda faltam?

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na terça-feira 26 de setembro de 2017 com a entrega dos e-mails e recibos de pagamentos de propina a Lula e a seu instituto pelo empreiteiro Marcelo Odebrecht à Lava Jato; os recibos do aluguel que Marisa Letícia Lula teria pago a Glaucos Costamarques para usar a cobertura ao lado do apartamento do ex-presidente; o recuo de Temer na questão da Renca; a má reputação de Marun e o negócio da China da Oi. Sonia Racy. Informou que a Fazenda estuda alterar tributação de fundo de investimentos, Alexandre Garcia. Discorreu sobre otimismo na economia; e pacto de não-agressão na CPI da JBS.

Eliane Cantanhede relatou suas impressões lendo sobre o Brasil nas últimas duas semanas fora: só corrupção, violência, assassinatos… mas a economia parece reagir aos poucos. E hoje tem votação sobre prisão do Aecio e mais uma tentativa de ler a nova denúncia contra Temer.

Para ouvir clique aqui