Que mentira deslavada!

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 30 de novembro de 2017 comentando a mentira deslavada do PMDB no rádio e na TV sobre gravação da conversa de Temer com Joesley; a retirada do PSDB do governo; o começo de julgamento do governador petista de Minas no STF; a definição de Jucá por Kátia; e a preocupação dos aliados do presidente quanto a seu futuro após fim do governo. Para Eliane Cantanhêde, o ministro Eliseu Padilha causou a maior confusão só por dizer uma verdade: o PSDB está fora do governo; e o que interessa nessa história de sai-não sai do governo é uma, uma só: reforma da Previdência. Em Direto da Fonte, Sonia Racy especulou que Nelson Jobim seria vice de Lula para 2018. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz abordou a Copa Sul-Americana.

