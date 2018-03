Gratidão, nunca!

Manchete do Estadão – Aprovado em sabatina, Moraes diz não dever favor – destacou a afirmação do candidato de Temer, aprovado na noite de terça-feira 21 de fevereiro de 2017 pela CCJ do Senado, de que será imparcial a julgar pleitos do governo Federal no Suprema Tolerância Federrrrrrauerrrrr (STF). Será? A conferir. A História registra muitas indicações de pupilos por presidentes: Celso de Mello por Sarney; Marco Aurélio Mello por Collor; Gilmar Mendes por Fernando Henrique; e, principalmente, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli por Lula. De certa forma, todos devem favor ao presidente, que poderia escolher qualquer um. Na idade dele, como na do decano e na de Toffoli, muito mais.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 22 de fevereiro de 2017, às 7h10m)

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul