Comentário no Estadão no ar, na Rádio Estadão (FM 92,9), quinta-feira 7 de abril, às 7h20 / Ao lembrar que decisão final será do Senado, relator da comissão do impeachment de Dilma reduz a pó argumento do golpe.

Para ouvir, clique na linha abaixo e quando site abrir no ícone do play sob anúncio azul da emissora

Estadão no ar quinta 7