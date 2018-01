Que fraude mesmo?

Num clima de velório, em que se destacaram as caras de enterro do Capitão Cueca e da presidenta Narizinho, Lula recebeu a solidariedade da cúpula do PT, à qual ocorreu muito pouca gente, em mais uma prova da decadência do partido e de seu líder. N ocasião, foi decidido que os petistas insistirão na candidatura dele, em duas hipóteses: se a condenação de Moro não for confirmada na segunda instância, tentarão com ele mudar a direção dos ventos que sopraram contra nas eleições municipais e continuam no mesmo rumo nas votações no Congresso. Se não,irão de “Sem Lula, eleição é fraude”. Isso é que é culto à personalidade. Isto foi assunto do Estadão às 5, da TV Estadão por Youtube, Twitter, Periscope do Estadão e Facebook, com ancoragem do repórter Pedro Venceslau e comentários meus.

(Estadão às 5 da sexta-feira 14 de julho de 2017, às 17 horas)

