Que acidente, que nada!

É impróprio chamar os desastres com carros alegóricos na Marquês de Sapucaí no Rio neste carnaval do centenário da gravação do maxixe Pelo Telefone de Donga e João da Baiana, com a palavra samba escrita no rótulo pela primeira vez, de acidente. Chamar o que e podia ser previsto e evitado de acidente ameniza o que acontece e reduz a responsabilidade de quem os provocou. O esmagamento de 20 pessoas no desfile de domingo pelo carro alegórico do Paraíso de Tuiuti feriu 20 pessoas que estavam ali para se divertir. O desabamento do carro alegórico dos Unidos da Tijuca deixou 12 feridos no total. Acidente é uma palavra errada usada para encobrir erros e responsabilidades e inocentar culpados.

(Comentário na Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 28 de fevereiro de 2017, às 18h05m)

