Termino a semana abrindo meu comentário Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão (FM 92,9) da sexta-feira 17 de junho de 2016,na hora do Angelus, às 18 horas, reproduzindo o começo de uma bela canção divulgada pelo projeto Play For Change, Satchita. Trata-se de um mantre bilíngue fazendo uma ponte entre Brasil e Índia. A gravação é iniciada pela sambista Sandra de Sá que canta a versão em português da letra, que começa com estes versos: “Peço a Deus que os homens encontrem seus passos”. Esta é a oração certa para esta hora em que nos perdemos no mato e estamos acuados pela cachorrada.

Clique aqui para ouvir o mantra

E aqui leia a letra do mantra

Satchita

Playing For Change

exibições

21.577

Peça a Deus,

Que os homens encontrem os seus passos perdidos

E que os sonhos despertem esses olhos adormecidos,

Que o amor transborde e que vivamos em paz;

Que os dias terminem com os braços cansados

E que a sorte só queira estar do seu lado

Que a dor não me assombre, nem me cause desespero,

Peça a Deus.

Sat-chit ananda parabrahma,

Purushotamah, paramahtma,

Sri bhagavathi sametha,

Sri bhagavathe namahah

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Peça a Deus,

Que nos mande do céu muita sabedoria,

Um amor verdadeiro, que ninguém passe fome,

Um abraço de irmão e que vivamos em paz;

Qua terminem as guerras e também a pobreza,

Encontrar alegrias entre tanta tristeza,

Que a luz ilumine as almas perdidas e um futuro melhor.

Sat-chit ananda parabrahma,