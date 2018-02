Quase no limite…

Vitória do governo no segundo turno da MP55 no Senado, fixando um teto para gastos públicos, por 53 a 16, revela, aritmeticamente, algumas realidades da “governabilidade” à brasileira. A primeira delas é que a vantagem de quatro votos – metade dos oito no primeiro turno – estreitou a margem, mas continua dando, precariamente, ao Executivo o poder de reformar a Constituição para fazer o que precisa para dar o start para a recuperação da economia da crise total em que o País está imerso. A segunda é que o descompasso entre Congresso e população (segundo Datafolha com 51% de reprovação a Temer e 63% exigindo renúncia do presidente e realização de eleições diretas para sucedê-lo) mantém o status quo em risco, mas ainda de pé. E, sobretudo, que a oposição, que ganhou dois votos, é pífia e insignificante.

