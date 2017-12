Um livro fundamental em minha formação foi Quarup, de Antõnio Callado, que li em minha pré-adolescência em Campina Grande. Pensando nessa leitura resolvi abrir um comentário Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão (FM 92,9) com um registro do ritual indígenas da área do Alto Xingu, em sinal de respeito pela cultura e pela fé religiosa de nossos índios e também pela pátria que era deles e hoje habitamos.

Ouça aqui um registro do Quarup dos Kamaiurá no Xingu