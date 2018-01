Puxão de orelhas

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 1.º de junho de 2017 abre com meu Direto ao Assunto afirmando que o nome da crise é o sobrenome de Temer, puxando as orelhas do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, e do Senado que usou um truque rasteiro para livrar os parlamentares de responderem pelos próprios crimes depois de condenados em segunda instância e deixando claro que eleição direta não é panaceia. Alexandre Garcia também aborda este assunto, além de juro e desemprego e de duas tragédias brasileiras: Garrincha e Andreas Richthofen. Eliane Cantanhêde comentou a CCJ do Senado aprovando eleições diretas para suceder presidente te que cai. Mas não é para agora, nem para Temer. Ah, sim! Outro assunto dela foi também o foro privilegiado, aparentemente sob duplo ataque, do Congresso e do Supremo.

