PT em pânico

Gilberto Carvalho conta com guerra na rua contra prisão de Lula

Em entrevista de página inteira ao Valor Econômico, o ex-seminarista, ex-secretário de governo do prefeito de Santo André Celso Daniel à época de sua execução, ex-secretário particular de Lula e ex-espia dele na gestão Dilma Janete, Gilberto Carvalho, tornou patente o pânico do PT diante da perspectiva da inelegibilidade do patrão em 2018, prevendo sua condenação em primeira instância e guerra nas ruas para evitar a confirmação na segunda. Em nenhum momento, contudo, defendeu o único candidato que o PT terá à sucessão de Temer em nenhum dos cinco processos aos quais responde em três varas criminais federais. E deu o mote no palanque: “foi dona Marisa quem pediu”. Descanse em paz!

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 23 de fevereiro de 2017, às 18h05m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul

