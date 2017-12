Psiu, Cunha!

Delongas e chicanas de Eduardo Cunha já esgotaram a paciência do Supremo Tribunal Federal, de seus colegas na Câmara dos Deputados e, sobretudo, do povo. Como seu ex-chefe Lula, não dá explicações sobre as acusações que pesam contra ele, preferindo reclamar da perseguição de inimigos imaginários e de ter negado seu direito de defesa depois de ter patrocinado desvios e tergiversações que bateram recorde de um processo no Conselho de Ética da Câmara: mais de 80 dias. O presidente afastado da Câmara já abusou de suas prerrogativas e precisa pelo menos nos respeitar.

(Comentário no Jornal da Gazeta 2 na terça-feira 21 de junho de 2016)

Clique aqui para ver o comentário