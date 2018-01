PSDB em frangalhos

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da sexta-feira 10 de novembro de 2017 na Rádio Eldorado – FM 107,3 – comentando a destituição de Tasso em mais um vexame de Aécio; a tentativa de Temer de perpetuar seu superforo privilegiadíssimo de presidente; o golpe do Congresso contra a lei da ficha limpa; e o grotesco episódio da suspensão de William Waack pela Globo. Eliane Cantanhêde abordou a destituição na marra de Tasso por Aécio, agradando ao Planalto e aumentando o racha no PSDB, sem Alckmin ter visto, ouvido nem sabido; e também do empurra-empurra: quem vai liderar reforma da Previdência, Temer ou Rodrigo Maia? Alexandre Garcia falou sobre a reforma da Previdência pela metade e a destituição de Tasso por Aécio no PSDB; e fez uma consideração sobre soberania e fronteiras. Em Direto da Fonte, Sonia Racy contou que Alckmin convidou Pedro Parente para almoçar, sem pauta definida. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz descreveu a situação do Egídio no Palmeiras.

