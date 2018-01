Provas de crimes

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 25 de janeiro de 2018 comentando a decisão unânime da oitava turma do TRF4 de Porto Alegre. Esta considerou que há provas, sim, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro que incriminam o ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva e ele assim se vê ameaçado de prisão e deixa o partido e as esquerdas preocupados com a possibilidade de não poder se candidatar à Presidência da República por ter sido condenado por colegiado em segunda instância, ferindo princípio da Lei da Ficha Limpa. Os outros comentaristas – Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia e Sonia Racy, em seu Direto Da Fonte – também abordaram esse assunto.

Para ouvir clique aqui