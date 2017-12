Crimes de Dilma

O procurador Júlio Marcelo de Oliveira e o auditor Antônio Carlos Costa d’Ávila Carvalho, ambos do TCU, deram aula de lógica na Comissão do Impeachment no Senado demonstrando que as pedaladas fiscais e a tomada de crédito nos bancos públicos sem cobertura posterior imediata não apenas justificam o afastamento de Dilma, mas também são as principais causas da pior crise econômica da História do Brasil, como definiu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A constatação dá razão à afirmação de Gilmar Mendes de que o PT guardou dinheiro para financiar campanhas eleitorais até 2038 e explica o aluguel de jatinhos pelo partido para pagar viagens da nefasta afastada.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 9 de junho de 2016, às 7h10m)

