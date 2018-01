Protegendo suspeito

De todas as propostas para melhorar a segurança pública trazidas a lume depois do massacre de Manaus a única que deve ser levada a sério é o pedido da presidente do STF e do CNJ, Cármen Lúcia, para que o IBGE faça um Censo carcerário para acabar com a farsa dos números manipulados pela União e pelos Estados. Para isso, deveria mesmo contar com a ajuda das Forças Armadas, por ela pedida ao ministro da Defesa, Raul Jungman. O resto não passa de tentativas de Temer de ajudar o indefensável governador do Amazonas, José Melo, que tenta transferir toda a culpa para a empresa Umanizzare, a quem vendeu a gestão do presídio da chacina. Ele ainda deve explicações sobre esse contrato.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 6 de janeiro de 2017, às 7h14m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul