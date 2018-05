Propinas provadas

O libelo acusatório da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, contra os petistas Lula, Gleisi, Paulo Bernardo e Palocci e o empreiteiro Marcelo Odebrecht, não se baseia apenas na delação premiada de 78 executivos da empreiteira da família deste, como se defendem os acusados, mas também em provas documentais, em abundante correspondência por e-mail entre o empresário e os políticos implicados. A prática dos crimes foi comprovada ainda por documentos apreendidos por ordem judicial, como planilhas e mensagens, quebra de sigilos telefônicos, outras diligências policiais, confissões extrajudiciais e comprovação de fraude na prestação de informações à Justiça Eleitoral. O transportador das vantagens indevidas foi identificado ao relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin.Trata-se de crime de alta monta, pois no empenho de chegar a US$ 40 milhões, (R$ 64 milhões, à época) com contrapartida da autorização dada pelo chefão, ora preso em Curitiba por outro crime e respondendo por outros mais na Justiça Federal, para o BNDES financiar obras da empreiteira em Angola no valor nada desprezível de R$ 1 bilhão.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 1.º de maio de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique no link abaixo e, em seguida, no play:

Para ouvir Erva Venenosa, com Os Golden Boys, clique no link abaixo:

Para ouvir no Blog do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo:

Abaixo, os assuntos do comentário:

1 – Haisem Em que a denúncia feita pela Procuradoria Geral da República contra Lula, Gleisi Hoffmann, Antônio Palocci e Paulo Bernardo acusando-os de terem recebido 40 milhões de proinas da Odebrecht pode contribuir para avançar no combate à corrupção?

2 – Haisem A que pretexto os sindicalistas recorreram para tentar driblar a vigilância da juíza das execuções penais em Curitiba e visitar Lula na sede da Polícia Federal, onde é preso condenado por crimes comuns de corrupção e lavagem de dinheiro?

3 – Haisem Centrais sindicais se unem pela primeira vez, segundo o PT, em ato de apoio e solidariedade ao presidiário mais famoso do País. Para quê?

4 – Haisem Que esperanças o presidente Michel Temer pode dar aos 13,7 milhões de desempregados brasileiros neste dia mundial do Trabalho?

5 – Haisem Deputado petista paulista Vicente Cândido pretende proibir televisionamento das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Um elemento desse naipe pode ser chamado de democrata ou populista?

6 – Haisem A delação premiada negociada por Antônio Palocci com a Polícia Federal foi encaminhada ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região em Porto Alegre, mas ainda existe a expectativa de que venha a ser boicotada pelo Ministério Público Federal. O que explica essa guerra de vaidades?

7 – Haisem Em que o ex-diretor da Petrobrás e petista de carteirinha Renato Duque poderá com uma eventual delação premiada compensar os danos causados à Operação Lava Jato pela decisão absurda da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal de voltar atrás de votação anterior e mandar Sérgio Moro encaminhar delações premiadas dos executivos da Odebrecht para a Justiça de São Paulo?

8 – Haisem O tucano Eduardo Azeredo está recorrendo pela milésima vez aos embargos dos embargos dos embargos. Quando esse condenado será, afinal, preso?

SONORA Erva venenosa Golden Boys 1965

https://www.youtube.com/watch?v=m0gl-FADTYc