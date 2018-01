Propaganda ofensiva

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 17 de novembro de 2017 com comentários sobre a propaganda do PMDB de Temer no rádio e na TV indigente, cínica, inútil e desrespeitosa; o acinte da Alerj articulada para impedir a prisão do trio Picciani, Albertassi e Melo; o pedido do MPF para juiz bloquear 24 milhões de reais de Lula e de seu filho Luiz Cláudio, suspeitos de pegar propina na compra de jatos suecos da Grippen para a FAB; a defesa da procuradora-geral da República da prisão de condenados em segunda instância; e o processo contra o fundador do Inhotim, em Minas. E liane Cantanhêde também falou sobre a decisão da Alerj se Picciani vai ou não ficar em prisão cautelar; e o Rio, em geral, que continua lindo, mas… onde o MP, a PF e a justiça põem as mãos só acham sujeira e o povo paga a conta. Em Direto da Fonte, Sonia Racy abordou o projeto de regulamentação de comércio de terras para estrangeiros. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz relatou a vitória da Chapecoense sobre o Vitória da Bahia por 2 a 1, garantindo sua permanência na série A do Brasileirão.

Para ouvir clique no link abaixo: