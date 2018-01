Comemorando o aniversário de São Paulo, que me adotou como filho, falei no Periscope da pressão descabida que está sendo exercida sobre o presidente Temer para que escolha o novo ministro do STF para atender a interesses grupais e pessoais de corporações, políticos e profissionais do direito. Essa pressão mostra que a premência da crise não desperta os interesses cívicos de nossa elite dirigente, mas, ao contrário, estimula sua busca desesperada pela satisfação dos interesses pessoais, alguns dos quais escusos.

