Presepadas das defesas

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado na quarta-feira 7 de junho de 2027 contém os seguintes comentaristas e assuntos de seus comentários: eu no Direto ao Assunto: as más companhias de Temer, o julgamento dele e de Dilma no TSE, as presepadas da defesa de Lula e o avanço da reforma trabalhista no Congresso; Alexandre Garcia: o julgamento da chapa Dilma-Temer, perguntas da PF a Temer e reforma trabalhista; Eliane Cantanhêde: o julgamento Dilma-Temer e como o Planalto está reagindo aos fatos; Gustavo Loyola: ata do Copom, exportações de veículos e reforma trabalhista; Sônia Racy: sócios do Banco BTG preocupados com a Lava Jato; e Marília Ruiz: diretores do Palmeiras enquadram locutor oficial da arena.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play