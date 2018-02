Prêmio para piores

Por 296 a 12, maioria acachapante, a Câmara dos Deputados mostrou mais uma vez seu descompromisso com a luta do País para se recuperar da calamidade econômica em que maus governadores puseram seus Estados, aumentando a folha de pagamento, contratando sem critério e gastando por conta receitas que não vieram. Aprovaram o alívio econômico que lhes está sendo dado pela União, mas dispensando-os de fazer o dever de casa do ajuste de suas contas. A pilantragem, comandada por Rodrigo Maia, sósia do Bolinha dos quadrinhos e apelidado de Botafogo na lista da propina da Odebrecht, e contando com a cumplicidade do líder traíra do governo, André Moura, vulgo André Cunha.

(Comentário do Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 20 de dezembro de 2016, às 17h32m)

