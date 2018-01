Precavido, o moço!

Meu Direto ao assunto, que abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado de sexta-feira 21 de julho de 2017, tratou da aposentadoria privada de R$ 9 milhões de Lula no Brasprev, que a bloqueou seguindo ordem do juiz Sérgio Moro, das manifestações histéricas contra a condenação do dito cujo e do publicozinho que suas manifestações atraem, do aumento de impostos pelo governo Temer e de minhas desconfianças sobre a origem do dinheiro que Kassab e Quadros usarão para salvar a tele Oi. Eliane Cantanhede também falou de Temer aumentando impostos, às vésperas da votação da denúncia e com 7% de aprovação. Corajoso, o cara! E do PT, que, apesar de tudo e das mortes, apoia a ditadura de Maduro na Venezuela. Alexandre Garcia comentou a morte de Marco Aurélio Garcia, Lula com mais de 9 milhões na previdência e os apertos no orçamento e no nosso bolso. Sonia Racy contou que o Ibama e o Ministério da Justiça tentam recolocar agentes de segurança da Força Nacional no Pará; E Marília Ruiz criticou os administradores do futebol brasileiro, em geral

Para ouvir clique aqui