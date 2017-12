Pranto nas Ramblas

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado de sexta-feira 18 de agosto de 2017 começou com meu Direto ao Assunto falando do atentado bárbaro do Estado Islâmico nas Ramblas de Barcelona; do passa-moleque que o juiz de primeira instância deu em Gilmar Mendes, do STF, prendendo quem este mandou soltar; e o malogro da passagem de Lula por Salvador, abrindo a caravana pelo Nordeste. Eliane Cantanhêde mostrou que o programa do PSDB no horário “gratuito” do rádio e TV divide ainda mais o partido; e mais uma prisão na sexta-feira, agora do ex-deputado Candido Vacarezza, exatamente quando o Supremo tende a rever prisão após decisão de segunda instância. Alexandre Garcia abordou os temas Rosa Weber e o amianto; Cândido Vacarezza nas operações desta manhã; e a reação imediata em Barcelona. Em Direto da Fonte, Sonia Racy contou que Doria foi chamado no SBT para discutir a posse de um terreno ao lado do Teatro Imprensa. E Marília Ruiz, em Perguntar Não Ofende, resenhou a novela de Felipe Melo.

