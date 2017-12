Pra que pressa?

Comissão do impeachment no Senado tomou a providência certa ao não antecipar o cronograma do julgamento de Dilma, confirmando-o para agosto. A manutenção do calendário atende ao interesse maior de realizar um processo sem adiamento nem açodamento garantindo pleno direito de defesa e evitando pretextos para reforçar o discurso sem nexo do golpismo, única defesa da acusada e que perdeu parte razoável de seu ímpeto com as notícias sobre as delações de Marcelo Odebrecht e Nestor Cerveró. Agora é evitar protelações sem sentido.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – da segunda-feira 6 de junho de 2016, às 18 horas)

Para ouvir clique aqui, aberto o site da emissora, 2 vezes no play abaixo do anúncio em azul