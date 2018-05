Comentário para o Estadão no Ar da Rádio Estadão (FM 92,9) da quarta-feira 27 de abril de 2016, às 7 horas

Ao receber Lula, sem cargo público nenhum e investigado pela polícia, pelo Ministério Público e pela Justiça, Renan desmerece condição de presidente do julgamento do impeachment de Dilma. Pra que isso, gente?

