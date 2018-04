Por uma montanha de dólares

O ex-executivo da Odebrecht Hilberto Mascarenhas afirmou em depoimento ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin que o Departamento de Obras Estruturadas da empreiteira, conhecido como “departamento da propina”, desembolsou cerca de U$ 3,39 bilhões em caixa 2 entre 2006 e 2014. É dinheiro demais e toda essa bufunfa escorreu pelo ralo, esgoto abaixo, até a fossa, levando parte considerável do esforço coletivo da produção da economia brasileira. Não é à toa que chegamos à situação noticiada hoje com nosso PIB tendo encolhido 7,4% nos dois últimos anos. E mais ainda quando sabemos que o desempenho das economias no restante do planeta é muito melhor.

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92.9 – na terça-feira 7 de março de 2017, às 18h05m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul