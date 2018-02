Por que pressa?

Temer escreveu carta patética ao procurador-geral para pedir (ou exigir?) que acelere as investigações sobre vazamentos e também o conteúdo da “delação do fim do mundo”, proposta por 77 executivos da Odebrecht, alegando que a economia precisa andar. Segue na contramão do País, que o rejeita: o povo quer que as negociações sejam bem feitas e com cuidado para pedir à Justiça a punição de quem delinquiu e inocentar quem tiver sido acusado falsamente. Pressa só ajudará à impunidade e o presidente até está no direito de pedir para ficar impune, mas tem de dizer isso claramente e não fingindo defender em linguagem pomposa, no limiar da completa ininteligibilidade, os agentes da lei que execra.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 99 – na terça-feira 13 de dezenbri de 2016, às 7h13m)

Para ouvir clique aqui e, ao abrir o link da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul