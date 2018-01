A tentativa frustrada da Polícia Federal de prender o biliardário Eike Batista em sua casa repetiu idêntica situação há nove anos. Os agentes da lei devem à sociedade brasileira uma boa e circunstanciada explicação sobre esse fato: por que sempre bate com a porta da casa do ricaço quando tenta prendê-lo. Esta é a questão que exponho no Periscope do Twitter de quinta-feira 26 de janeiro de 2017,às 19h20m.

Clique aqui para ver o video