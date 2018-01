Pontapé inicial

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 28 de novembro de 2017 comentando o lançamento de Alckmin como proposta de união do rachadíssimo PSDB; os documentos apresentados pelo engenheiro da obra do sítio de Atibaia incriminando Lula; o agora ou nunca apocalíptico dos procuradores da Lava Jato; o réu que assumiu a presidência da Oi; e as condições para a delação premiada do dono da Andrade Gutiérrez. Eliane Cantanhêde acha que Alckmin dá passos largos para se transformar no candidato de centro, mas ainda falta crescer nas pesquisas; e, apesar da crise, o setor público continua esbanjando: a farra de parlamentares, magistrados, etc. Sonia Racy, em Direto da Fonte, lembrou 6 anos da venda do hotel Maksoud Plaza. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz falou da reunião do presidente do São Paulo com “torcedores” de organizadas!

